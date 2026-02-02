L’Inps al primo Simposio nazionale dedicato alla creator economy

ROMA (ITALPRESS) – “Il settore della creator economy è diventato uno dei centri vitali del lavoro contemporaneo”. Lo ha affermato il Presidente INPS, Gabriele Fava, questa mattina a Milano, intervenendo all’evento “We Are Creator Economy”, il primo Simposio nazionale dedicato alla creator economy, promosso da ACE – Associazione Creator Economy, nata dalla fusione tra AICDC e AssoInfluencer, presso la sede INPS di Palazzo Piacentini, Piazza Missori.

“Muove linguaggi, informa milioni di persone e cresce con una rapidità che nessuna istituzione può ignorare. Trecento milioni di professionisti nel mondo, destinati a superare i 550 milioni entro il 2027, e in Italia una larga parte dei brand affida loro la comunicazione. È una realtà ormai strutturale. L’INPS ha iniziato a riconoscerne il profilo con un primo inquadramento. Ora occorre proseguire con rigore, ascolto e tutele adeguate, perché un settore così vivo merita una cornice chiara e all’altezza del suo ruolo”, sottolinea Gabriele Fava.

Una giornata di confronto tra istituzioni, creator, piattaforme, media e stakeholder per approfondire presente, criticità e prospettive future di un settore che in Italia vale oltre 4 miliardi di euro annui, rappresenta più del 60% dei ricavi pubblicitari complessivi online e genera un impatto occupazionale stimato in circa 52.000 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno.

Ad aprire i lavori l’intervento introduttivo della Presidente di ACE, Sara Zanotelli. Nel corso della mattinata è stata presentata ufficialmente ACE, con il nuovo assetto associativo e le priorità per il 2026: tutele, standard condivisi, mercato e dialogo strutturato con le istituzioni.

“La creator economy non è più soltanto un trend, ma un settore industriale a tutti gli effetti. Quando un comparto diventa maturo ha bisogno di infrastrutture, regole chiare e una rappresentanza autorevole. Il nostro obiettivo è costruire un ecosistema sostenibile, nel quale creatività, mercato e istituzioni possano dialogare in modo performante, strutturato e continuativo”, ha dichiarato Sara Zanotelli.

Ampio spazio è stato dedicato al quadro normativo, focus della giornata, intorno al dialogo tra associazioni e istituzioni per definire l’applicazione delle Linee guida e del Codice di condotta per influencer adottati da AGCOM. Il confronto ha affrontato in modo operativo i temi di advertising, disclosure, tutela dei minori, affiliazioni, claim e contenuti sensibili, chiarendo cosa cambia concretamente per creator, agenzie e brand.

Il Direttore Generale Vicario INPS, Antonio Pone, ha affrontato gli aspetti previdenziali e fiscali del settore, attraverso un appello per creare un patto tra generazioni e istituzioni e per ascoltare le richieste di questo nuovo settore e collaborare insieme per veicolare le campagne INPS: “Si stringe ulteriormente il rapporto con ACE. È un percorso che ha avuto inizio lo scorso anno, con la Circolare 44 del 2025: un primo momento di orientamento per queste nuove professioni. La collaborazione si è ulteriormente consolidata grazie alle continue interazioni con l’ACE, che ci hanno permesso di mettere a punto un insieme di FAQ, ovvero domande ricorrenti poste dagli operatori del settore, agenti, brand, agenzie e influencer, riguardo all’applicazione della circolare. Le abbiamo raggruppate per fornire risposte che rappresentino una corretta lettura della circolare, risposte che ACE diffonderà a tutti i loro associati e che anche noi comunicheremo presso le sedi con appositi messaggi”.

“Attraverso questa attenzione alle nuove professioni – sottolinea Antonio Pone – popolate da giovani, si attua una linea di indirizzo precisa del Presidente Gabriele Fava, che stimola l’INPS a dialogare con le nuove generazioni, utilizzare il loro linguaggio ed essere proattivi nella gestione delle nuove attività e professioni”. Presente all’evento anche il Direttore del Coordinamento metropolitano INPS di Milano, Mauro Saviano: “Il convegno di questa mattina ha evidenziato ancora una volta la capacità dell’Istituto di parlare a tutte le fasce della popolazione e di ribadire il forte patto generazionale che lega le persone giovani e meno giovani su tematiche fondamentali come la previdenza e lo Stato sociale. Si tratta di un’iniziativa che riflette anche la volontà dell’Ente di intercettare nuovi canali di comunicazione e nuove fasce di popolazione, promuovendo una cultura della protezione e della sicurezza sociale. È fondamentale incoraggiare questa cultura previdenziale: un’iniziativa importante per mettere in evidenza le potenzialità del sistema”.

