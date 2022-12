PALERMO (ITALPRESS) – Il nuovo emblema Peugeot, con la testa del leone di profilo, spicca sul frontale della nuova 408. Con questa singolare vettura la maison francese colloca un proprio prodotto ai vertici del segmento C. La silhouette è dinamica e le linee affilate. La calandra è in tinta con la carrozzeria e si integra con il frontale. Il paraurti posteriore, dal taglio rovesciato, conferisce un profilo aggressivo. Le ruote da 720 mm di diametro poggiano su importanti cerchi da 17″ a 20″ con originale design geometrico. Nel frontale la firma luminosa è a led e nel posteriore si confermano i proiettori ad artigli. Costruita sulla piattaforma multienergia EMP2 ha un passo di 2,79 m, una lunghezza totale di 4,69 m e la larghezza di 1,86 m. Le ampie carreggiate, 1,59 m la anteriore e 1,60 la posteriore, contribuiscono all’eccellente assetto su strada. L’altezza di solo 1,48 m le conferisce un profilo snello e sportivo pur essendo rialzata, comoda e facile da guidare come un Suv anche se non lo è.

Sulla parte posteriore del tetto il flusso d’aria è ottimizzato da due “orecchie di gatto” che creano un corridoio aerodinamico verso lo spoiler del portellone bagagliaio. Sei sono i colori disponibili : i nuovi Blu Obsession e Grigio Titanium, il Grigio Artense, il Rosso Elixir, il Bianco e il Nero Perla. All’interno il volante compatto è una caratteristica dell’ i-cockpit ed offre piacere di guida, agilità e controllo del veicolo. Ergonomico e riscaldato contiene i comandi del sistema multimediale e di assistenza alla guida. Sopra il volante è ben posizionato e visibile il quadro strumenti con uno schermo digitale da 10″ disponibile anche con tecnologia 3D. Manca l’head up display. Il touchscreen centrale, da 10″, è comodo, di facile utilizzo e vicino alla mano del conducente. Sulla consolle centrale oltre al caricatore wireless sono posizionati i comandi del cambio automatico EAT8 ed il selettore delle modalità di guida che permette di scegliere fra Electric, Hybrid, Normal e Sport secondo le proprie esigenze.

Il buon ascolto è garantito da un sistema Hi-Fi Focal premium composto da 10 altoparlanti, un nuovo subwoofer e un’amplificazione rinforzata da 690 watt. I sedili anteriori sono molto confortevoli ed a richiesta possono essere dotati di regolazioni elettriche, massaggio pneumatico e riscaldamento. I passeggeri posteriori, grazie al passo lungo della nuova 408, dispongono di uno spazio per le ginocchia di 188 mm, i sedili sono suddivisi in due parti (60/40) con vano di passaggio anche per gli sci. La capacità di carico del bagagliaio di 536 l arriva a 1.611 l con gli schienali ribaltati. Il portellone posteriore è motorizzato ed azionabile con le mani occupate. Due le motorizzazioni disponibili: hybrid 225 e-EAT8 e hybrid 180 e-EAT8. Entrambe plug-in hanno rispettivamente un motore Pure Tech da 180 Cv e da 150 Cv al quale viene abbinato un elettrico da 110 Cv. Le batterie agli ioni di litio hanno una capacità di 12,4 Kwh e una potenza di 102 Cv.

E’ disponibile anche una motorizzazione termica con un 3 cilindri benzina da 1,2 l e 130 Cv e cambio automatico a 8 rapporti. A bordo sono 30 i sistemi di aiuto alla guida di ultima generazione che utilizzano le informazioni trasmesse da 6 telecamere e 9 radar. La gamma viene proposta sul mercato con gli allestimenti Allure, Allure Pack e Gt con prezzi da 41.600 Euro a 47.700 Euro. Già ordinabile anche on line le consegne sono previste a partire da febbraio del prossimo anno.

