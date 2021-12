Ancora un’iniziativa di solidarietà a sostegno delle donne vittime di violenza. Si è svolta questa mattina, a Ca’ Farsetti, alla presenza della presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, la consegna simbolica di un Pc con programmi per l’animazione 3D, a una giovane utente dello Sportello antiviolenza di Villa Groggia. Uno strumento con cui la donna potrà avviare un percorso professionale, che le garantisca un’autonomia economica, contribuendo alla conquista della consapevolezza delle proprie forze e capacità. La donazione è stata resa possibile grazie al contributo del’Inner Wheel Club di Venezia, l’associazione internazionale che promuove services ed interventi di solidarietà di carattere umanitario, come adozioni a distanza, formazione e sostegno allo studio, tutela verso le categorie dei più deboli, rivolgendo la sua attenzione anche a tematiche culturali e alla salvaguardia dei beni artistici. All’appuntamento odierno hanno preso parte la presidente dell’Inner Wheel Club di Venezia, Daniela Ginella Busato, e la responsabile del Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza del Comune di Venezia Paola Nicoletta Scarpa.

“Più volte in questi mesi – ha dichiarato la presidente Damiano – abbiamo evidenziato quanto l’indipendenza economica sia una delle chiavi fondamentali nella lotta alla violenza contro le donne.

Condizioni di bassa autonomia o di dipendenza economica influenzano moltissimo l’esposizione al rischio di subire violenze, impedendo spesso alle vittime di uscire da situazioni pericolose per la loro incolumità. Il gesto solidale dell’Inner Wheel Club di Venezia è prezioso e lodevole. Aiuterà una giovane donna a trovare la propria strada, a perseguire i propri sogni e a lasciare dietro di sé una brutta e dolorosa pagina della sua esistenza. Quindi grazie di cuore al Club e a tutte le associate per la sensibilità dimostrata”.

Nel descrivere le attività del Club la presidente Ginella Busato ha sottolineato come l’associazione, attiva in tutto il mondo e nata a Venezia nel 1996, sia particolarmente attenta all’aiuto delle persone più fragili come minori, anziani e donne in difficoltà, ma che il contributo sia arrivato anche in occasione dell’Acqua Granda, che ha colpito la città nel 2019 con donazioni a due istituzioni cittadine.

