CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) – La processione con la salma di Papa Francesco ha fatto il suo ingresso nella Basilica di San Pietro. È entrata dal portone centrale e dopo aver percorso la navata centrale è giunta alla Confessione. All’arrivo in piazza San Pietro, con i rintocchi delle campane a morto, la folla di fedeli ha accolto il passaggio della salma con un lungo applauso.

Il feretro di Papa Francesco è stato posto a terra davanti all’altare maggiore della Basilica di San Pietro su una semplice pedana, senza catafalco, come era stato disposto dallo stesso pontefice. Il cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, sta officiando la Liturgia della Parola, e dalle 11 sarà possibile l’omaggio dei fedeli alla salma del Papa.

Il rito della traslazione della salma di Papa Francesco dalla Cappella della Domus Santa Marta alla Basilica di San Pietro era iniziato alle ore 9, secondo quanto previsto nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis.

Dopo il momento di preghiera, presieduto dal cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, ha avuto inizio la traslazione. Possono accedere in Piazza Santa Marta e partecipare alla processione soltanto gli ecclesiastici vestiti con l’abito corale proprio, sacerdoti in talare e cotta. I ministranti (turibolo e navicella, croce e candele) si prepareranno nella Via della Sacrestia e, a seguire, i gruppi I-II-III della processione guidati dai cerimonieri incaricati, disposti (a quattro o due file).

Davanti all’ingresso della Domus saranno posizionati i Penitenzieri (con la stola rossa e candela accesa in mano) e gli Alabardieri della Guardia Svizzera, che cammineranno accanto alla bara. Il gruppo VII dei fedeli laici sarà disposto in 4 file davanti al Palazzo San Carlo.

Dopo la preghiera introduttiva e l’invito del diacono “Procedamus in pace”, ha avuto inizio la processione dalla Cappella della Domus: i Cardinali e i Patriarchi, seguiti dal Cardinale Camerlengo e il Maestro delle Celebrazioni. I Barellieri-Sediari porteranno la bara del defunto Romano Pontefice Francesco, seguiti dai Segretari, Familiari e anticamera.

La processione ha percorso la Via della Sacrestia, passando per la Piazza dei Protomartiri Romani e uscirà in Piazza San Pietro passando per l’Arco delle Campane. Dopo il settore San Pietro la processione si è diretta verso il centro della piazza ed è salita sul sagrato. La processione è entrata nella Basilica di San Pietro dal portone centrale e percorrendo la navata centrale è giunta alla Confessione.

