ROMA (ITALPRESS) – “Saranno le successive congregazioni, quando arriveranno i cardinali da tutto il mondo, a dare indicazioni come avvenuto nel 2013, in cui sulle scelte per il conclave. Oggi è più organizzativa nella distribuzione delle celebrazioni di questi giorni anche perché Papa Francesco ha snellito le procedure. Con Papa Francesco abbiamo collaborato dal punto di vista della cultura lui aveva una sensibilità istintiva per la cultura contemporanea, per la comunicazione, era molto attento al tema delle culture femminili, giovanili, intelligenza artificiale e scienza”. Lo ha detto il cardinale Gianfranco Ravasi arrivando alla prima congregazione dei cardinali che ha preso il via questa mattina alle 9,00 in Vaticano.

In questo momento “siamo chiamati a discutere di organizzazione, poi si vedrà”. Lo ha detto il cardinal Fernando Filoni entrando alla prima Congregazione dei cardinali in Vaticano che hanno preso il via questa mattina alle 9,00. “La cosa più importante – ha aggiunto – è la preghiera, accompagniamo il Papa con la preghiera. Intanto siamo chiamati a discutere dell’organizzazione poi si vedrà”.

