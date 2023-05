Infrastrutture, Fitto “Serve utilizzare le risorse in modo efficace”

"Bisogna utilizzare le risorse in modo efficace. Dobbiamo mettere insieme tutte le fonti di finanziamento a disposizione, mettere in campo una strategia unica. L'utilizzo di queste risorse è un'occasione fondamentale, a maggior ragione se pensiamo allo scenario in cui ci troviamo”, Lo ha detto Raffaele Fitto, Ministro per gli affari europei, a Palermo in occasione del convegno "Infrastrutture per lo sviluppo della Sicilia". xm3/pc/red