Infrastrutture, Bellanova: “Recuperare divario Nord-Sud che persiste”

"Dobbiamo intervenire per fare le infrastrutture utili, quelle che ci devono mettere in condizione di recuperare quel grande divario territoriale che ancora persiste tra il Nord e il Sud". Così la viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Teresa Bellanova, in conferenza stampa nella sede dell'Ance di Palermo. mra/vbo/gtr