ROMA (ITALPRESS) – Prosegue a luglio la fase di rallentamento dell’inflazione, scesa al di sotto della soglia del 6% (+5,9%), in un quadro di stabilità dei prezzi sul piano congiunturale.

Secondo l’Istat la dinamica dell’inflazione, ancora fortemente influenzata dall’evoluzione dei prezzi dei beni energetici, riflette anche il rallentamento su base tendenziale dei prezzi dei prodotti alimentari lavorati, che tuttavia restano su ritmi di crescita relativamente sostenuti, e dei servizi.

L’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi rallenta ancora (da +5,6% a +5,2%), così come quella al netto dei soli beni energetici (da +5,8%, registrato a giugno, a 5,5%). In attenuazione, per il quinto mese consecutivo, risulta la dinamica tendenziale del carrello della spesa, scesa a luglio al +10,2%. L’inflazione acquisita per il 2023 rimane così stabile al +5,6% per l’indice generale e si attesta al +5,1% per la componente di fondo.

(ITALPRESS).

