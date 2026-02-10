ROMA (ITALPRESS) – E’ disponibile il secondo episodio di Science Calling, il podcast condotto da Myrta Merlino e prodotto e post-prodotto da Edulia, dal Sapere Treccani, online su Spotify, Apple Podcast e Amazon Music. Nato per raccontare la ricerca scientifica come infrastruttura culturale e civile, capace di rendere accessibili ambiti complessi e di incidere sulla vita delle persone, Science Calling si articola in una serie di otto episodi dedicati alle trasformazioni che attraversano la scienza, la salute e l’innovazione. Il secondo episodio Infiammazioni: il filo rosso, realizzato con il contributo non condizionante di Incyte Italia, è dedicato a uno dei territori più articolati della ricerca biomedica contemporanea, quello delle infiammazioni croniche, osservate a partire dalle loro manifestazioni cutanee. La puntata prende forma attorno a una conversazione tra Myrta Merlino e Maddalena Napolitano, dermatologa e docente all’Università degli Studi Federico II di Napoli, che accompagna l’ascoltatore dentro l’evoluzione di un campo in cui biologia, pratica clinica e ricerca traslazionale si intrecciano in modo sempre più stretto.

Nel racconto, la pelle emerge come punto di osservazione privilegiato: rende visibili gli effetti dell’infiammazione e consente di cogliere con maggiore chiarezza il legame tra sistema immunitario, segnali molecolari e qualità della vita delle persone. A partire da questo punto di vista, l’episodio attraversa alcune tra le principali patologie infiammatorie croniche della pelle, come dermatite atopica, vitiligine e idrosadenite suppurativa, restituendole come espressioni diverse di meccanismi biologici in parte condivisi e in parte specifici. Il discorso si allontana quindi dal trattamento episodico e si concentra sulla possibilità di incidere sulle traiettorie della malattia, intervenendo con opzioni terapeutiche specificamente sviluppate per quel particolare profilo-paziente, a seconda della severità della malattia e della storia clinica del paziente.

La ricerca mostra infatti come la comprensione di differenze sottili tra quadri clinici simili stia ridefinendo l’idea stessa di cura, sempre più orientata a un approccio di precisione.

In questo contesto, un ruolo centrale è assunto dalla ricerca molecolare e dallo studio di vie di segnalazione come la JAK-STAT, oggi riconosciuta come uno snodo fondamentale nella regolazione della risposta infiammatoria e come bersaglio strategico per lo sviluppo di terapie mirate.

E’ in questa prospettiva che, nelle parole di Myrta Merlino, prende forma l’immagine guida dell’episodio “per anni ci si è mossi in questo labirinto seguendo sentieri generici. Poi la ricerca molecolare ha iniziato a tracciare un nuovo fil rouge”. La puntata restituisce così un’idea di ricerca lontana da scorciatoie o soluzioni immediate: un lavoro che procede per accumulo, verifica e correzione continua, e che trova nella comprensione dei meccanismi il proprio punto di orientamento. In questo senso, Infiammazioni: il filo rosso racconta la ricerca come pratica di responsabilità: un modo per rendere leggibili sistemi complessi e per accompagnare le persone lungo percorsi di cura più consapevoli, senza forzature nè semplificazioni.

