Industria, Urso “Dati incoraggianti, l’Italia reagisce meglio”

ROMA (ITALPRESS) - "E' un risultato incoraggiante, particolarmente significativo poiché supera le aspettative e in controtendenza rispetto ad altri partner europei. Ora dobbiamo consolidare la ripresa con il piano Transizione 5.0 per incentivare gli investimenti delle imprese nell'innovazione tecnologica e digitale e nell'innovazione green", ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, in merito ai dati Istat sulla produzione industriale. xb1/ads/mrv