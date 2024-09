BARI (ITALPRESS) – Si è svolto oggi a Roma un incontro tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, e il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per definire i dettagli operativi relativi all’Accordo per la coesione con la Puglia.

“Alla luce del proficuo lavoro condotto nei mesi precedenti, e della sostanziale convergenza emersa sui principali punti dell’Accordo – si legge nella nota – si è convenuto di proseguire nella direzione della conclusione dell’Accordo nel suo complesso, senza bisogno di ricorrere a forme di anticipazione a stralcio.

L’obiettivo comune, condiviso in esito all’incontro, è quello di giungere alla definizione dell’Accordo per la coesione con la Puglia entro il mese di ottobre”.

