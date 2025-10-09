BOLOGNA (ITALPRESS) – “L’incontro al TTG di Rimini è stata l’occasione anche per fare un punto con il ministro Matteo Salvini rispetto al sistema delle connessioni fra la Città metropolitana di Bologna, la Romagna e il Ferrarese. In particolare, quindi, da una parte i temi che riguardano il nodo di Bologna, l’A14, l’A13 e la statale 16; dall’altra parte la situazione del Brennero con l’A22, la Campogalliano-Sassuolo e la Cispadana”. Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, a margine dell’incontro questa mattina con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nell’ambito della fiera internazionale TTG Travel Experience per il settore del turismo in Italia in corso all’Expo Centre di Rimini. “In questa doppia riflessione- prosegue de Pascale- la speranza è che ci stiamo potenzialmente avvicinando a un accordo sul nodo di Bologna e sulle sue connessioni con la Romagna e il Ferrarese, che rappresenta in questo momento per la nostra regione in assoluto l’urgenza numero uno, e dall’altra parte abbiamo bisogno di vederci a breve a Roma per l’altra urgenza che riguarda il sistema delle opere collegate all’A22. Sono ottimista e credo che si possa arrivare a un accordo, però serve l’ultimo scatto da parte di tutti”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).