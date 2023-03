ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Ginnastica d’Italia e il Safeguarding Office FGI hanno chiesto e ottenuto di incontrare l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza Carla Garlatti, già presidente del Tribunale per i minorenni di Trieste, presso gli uffici dell’AGIA di via di Villa Ruffo, a Roma. Nel corso della riunione di ieri, al quale hanno partecipato il presidente federale Gherardo Tecchi, il segretario generale Roberto Pentrella, il presidente dell’SO Pierluigi Matera e il presidente dell’Italian American Sport Foundation (IASF) Alessandro Pinto, sono state condivise tematiche che riguardano le ginnaste e i ginnasti di minore età. La Federazione, in particolare, ha presentato al Garante i dati del proprio movimento – che annovera oltre centomila tesserati al di sotto dei diciotto anni, circa l’85% del totale, tutti in età scolare, con una prevalenza femminile del 70% – nonchè le misure intraprese in materia di salvaguardia degli atleti e le safeguarding policy. I vertici delle due istituzioni hanno convenuto di tenersi in contatto.

