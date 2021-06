Il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, è stato ricevuto dal ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. Al centro del colloquio i temi di maggiore attualità per la proprietà immobiliare, fra i quali gli affitti abitativi, la sospensione delle esecuzioni di rilascio degli immobili e il superbonus del 110%. A proposito del blocco sfratti, il presidente Spaziani Testa ha rappresentato al ministro Giovannini il punto di vista della Confederazione della proprietà immobiliare su due piani: da un lato, quello dell’esigenza di correggere la norma approvata in sede di conversione in legge del Dl Sostegni, provvedendo effettivamente a consentire dall’1 luglio le esecuzioni riguardanti morosità precedenti alla pandemia (come il Governo si era impegnato a fare lo scorso 23 febbraio in Parlamento). Dall’altro, quello della necessità di evitare, ai proprietari che stanno subendo questa misura, almeno il pagamento dell’Imu relativa al 2021 (per dare seguito ad un impegno dell’Esecutivo a prevedere forme di risarcimento o di sgravio fiscale per i proprietari). In tema di locazioni abitative, l’auspicio formulato dal presidente di Confedilizia è stato quello di un forte impegno da parte del Governo attraverso il rifinanziamento dei fondi esistenti e la semplificazione delle procedure di erogazione delle somme destinate al pagamento dei canoni. Quanto al superbonus, Spaziani Testa ha espresso l’apprezzamento di Confedilizia per i primi interventi di semplificazione – di cui andranno valutate le implicazioni pratiche – esprimendo l’auspicio che gli stessi possano consentire finalmente di far partire questo importante progetto e così perseguire l’obbiettivo del miglioramento del patrimonio immobiliare italiano dal punto di vista energetico e di sicurezza.

(ITALPRESS).