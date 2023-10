ROMA (ITALPRESS) – Si svolgerà venerdì 13 ottobre 2023, alle 11, nella prestigiosa location del Salone d’Onore del CONI, a Roma, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti per il progetto “Incentivazione allo Studio” dell’anno 2022. Gli 80 atleti selezionati, risultati meritevoli tanto sotto il profilo sportivo quanto del percorso di studi, saranno insigniti nell’ambito del programma realizzato dalla Federazione Italiana Scherma grazie al fondamentale supporto dell’Istituto per il Credito Sportivo.

Nello spirito dell’iniziativa, che è da anni un fiore all’occhiello dell’attività della FIS, c’è infatti uno dei principi più importanti della mission federale: premiare il merito degli schermidori che riescono a conciliare con passione, impegno e ottimo profitto il binomio agonismo-studio.

Dopo le ultime due edizioni, tenutesi rispettivamente presso lo Stadio Olimpico di Roma e il Play Hall di Riccione nell’ambito del Gran Premio Giovanissimi, quest’anno appuntamento al Salone d’Onore del CONI, luogo simbolo dello sport italiano, dove saranno presenti – tra gli altri – il presidente federale, Paolo Azzi, il presidente dell’ICS, Beniamino Quintieri, e il campione del mondo di spada – rappresentante degli atleti in Giunta del Comitato Olimpico – Paolo Pizzo.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube Federscherma TV 1.

– foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]