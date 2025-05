“Incentivazione allo Studio”, a Riccione la premiazione del progetto della Federscherma

RICCIONE (ITALPRESS) – “Questa manifestazione, così emozionante, è la dimostrazione che si può: conciliare la scherma, lo sport in generale, con lo studio è non solo possibile ma anche determinante per ottenere i migliori risultati possibili in entrambi gli impegni”. Così il presidente federale Luigi Mazzone ha introdotto a Riccione la cerimonia di consegna dei riconoscimenti per il progetto “Incentivazione allo Studio” relativamente agli anni 2023 e 2024. L’evento si è svolto al Play Hall, durante il 61° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, la grande festa della scherma italiana arricchita quest’anno dalla presenza degli atleti risultati meritevoli tanto sotto il profilo sportivo quanto del percorso di studi, tutti insigniti a coronamento del programma realizzato dalla FIS grazie al fondamentale supporto dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale.

Proprio il presidente dell’ICSC Beniamino Quintieri, nel suo intervento ha sottolineato: “L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale rinnova il suo sostegno alla Federazione Italiana Scherma confermando il proprio impegno in un’iniziativa che, negli anni, ha premiato numerosi atleti capaci di eccellere tanto sul piano sportivo quanto nello studio. Incentivazione allo Studio valorizza il merito, l’autodisciplina, l’ottima gestione del tempo e la resilienza, qualità che si riflettono positivamente nel percorso di vita degli atleti. Con questo progetto valorizziamo l’Italia che crede nei giovani, che investe nella qualità e che fa dell’impegno e della competenza i suoi tratti distintivi”.

Concetti evidenziati sul palco anche dal vice-presidente vicario della FIS Daniele Garozzo: “Amo riassumere la mia carriera, sportiva e non, con una frase: se non avessi studiato medicina non sarei diventato campione olimpico, e se non avessi fatto scherma non sarei diventato un medico. Continuato così, ragazzi. E riuscirete a ottenere il massimo”.

I lavori sono stati aperti dall’assessore allo sport del Comune di Riccione, Simone Simola, che ha ribadito come “per la nostra città sia un grande onore non solo essere casa della scherma, in un evento speciale come il GPG, ma anche sede ideale di questo progetto, perché qui nasce il percorso di ogni atleta, sia in pedana che dal punto di vista didattico-formativo, qui ogni schermidore inizia ad imparare quanto prezioso, importante e necessario sia conciliare la pratica sportiva con gli impegni di studio”. Nella serata del Play Hall sono stati premiati 69 atleti per l’anno 2023 e altri 76 per il 2024, tra Under 14, studenti delle superiori, universitari e neo laureati. Tra loro anche diversi componenti delle Nazionali della scherma azzurra, esempi lucenti di “dual career” di successo.

