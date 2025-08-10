Incendio Vesuvio, il Comune di Venezia attiva i gruppi di protezione civile

VENEZIA (ITALPRESS) – A seguito dei vasti roghi che stanno interessando l’area vesuviana e della dichiarazione dello Stato di mobilitazione nazionale da parte del Dipartimento della Protezione Civile, è stata disposta l’attivazione anche dei Gruppi comunali di Protezione civile di Venezia.

Questa mattina una squadra composta da tre volontari, con un Pick Up appositamente allestito, è partita da Venezia per operare nelle attività di prevenzione e spegnimento incendi, nelle aree boschive presenti lungo le pendici del Vesuvio.

“Ringrazio i volontari per il loro encomiabile impegno. Dopo le recenti operazioni in Calabria, nell’ambito del gemellaggio con la Regione del Veneto, oggi si recano in Campania per prestare il loro supporto nelle attività di contrasto alla grave emergenza in corso – ha detto il vicesindaco Andrea Tomaello, con delega alla Protezione civile – a loro va un grande ringraziamento e l’ammirazione per lo spirito di sacrificio, la competenza e la determinazione con cui operano”.

– Foto Ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).