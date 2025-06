Incendio all’Università di Viterbo, Bernini visita l’Ateneo. Il rettore Ubertini “Sostegno per la ripartenza”

VITERBO (ITALPRESS) – Sin dai primi istanti in cui si è diffusa la notizia dell’incendio che ha interessato gli edifici che ospitano i Dipartimenti di Agraria, la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, si è tenuta costantemente informata e oggi è venuta di persona per manifestare la sua vicinanza, così come quella di tutto il Governo, e per ribadire il sostengo del Dicastero. Lo rende noto il rettore dell’Università della Tuscia, Stefano Ubertini.

La ministra ha avuto prima un colloquio negli uffici del Rettorato con tutte le autorità territoriali e ha poi incontrato una delegazione di studenti dell’Unitus. “Desidero rinnovare anche oggi il mio ringraziamento personale e di tutta l’Università della Tuscia – dichiara il rettore, Stefano Ubertini – alla ministra Bernini per la sensibilità istituzionale e per le manifestazioni di vicinanza che ha avuto modo di delineare nel corso del nostro incontro. La ministra ha voluto recarsi personalmente sul posto e verificare, grazie anche alla collaborazione del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, l’entità dei danni che l’incendio ha causato. Infine – ha concluso il Rettore Ubertini – debbo anche sottolineare la concretezza di questa visita che lascia segnali e semi di speranza in quanto la ministra ha confermato tutto il supporto materiale del MUR per consentire all’Unitus di ripartire quanto prima. Ripartiamo con la tristezza nel cuore ma con la consapevolezza che questa esperienza difficile ci renderà ancora più forti”.

Alla ministra, inoltre, è stato evidenziato nel corso dell’incontro che gli uffici accademici hanno già ripreso sin da questa mattina il loro lavoro a pieno regime per garantire agli studenti la massima operatività.

-Foto ufficio stampa Unitus-

(ITALPRESS).