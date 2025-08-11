Incendio traghetto Palermo – Napoli, le reazioni dei passeggeri

NAPOLI (ITALPRESS) - Sono sbarcati nel porto di Napoli alle 23:38 i passeggeri della nave Raffaele Rubattino della Tirrenia, diretta da Palermo al capoluogo campano, sulla quale, nel tardo pomeriggio di ieri, è scoppiato un incendio che ha coinvolto la sala macchine, spingendo la nave alla deriva. L'Italpress ha raccolto le reazioni dei passeggeri dopo lo sbarco. xm8/mgg/gtr