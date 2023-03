Incendio traghetto Eolie, le immagini dei 5 passeggeri salvati

La motovedetta CP 818 della Guardia Costiera di Milazzo, è intervenuta per mettere in salvo i 5 passeggeri che si trovavano a bordo del Traghetto Filippo Lippi della Siremar, a seguito di un incendio scoppiato in sala macchine. pc/gtr