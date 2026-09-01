PALERMO (ITALPRESS) – I Vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato sul tetto del centro commerciale Conca d’Oro di Palermo. Da lontano è visibile una colonna alta di fumo. In corso accertamenti per stabilire le cause che hanno innescato le fiamme.

L’incendio è divampato nell’ala est del centro commerciale. Le fiamme hanno avvolto il tetto in corrispondenza dell’area ristoro del centro. Sono in corso le operazioni di evacuazione da parte dei Carabinieri e della sicurezza privata, che dichiarano l’aria all’esterno “irrespirabile e tossica”, con una colonna di fumo alta decine di metri e ampiamente visibile. Allontanate diverse persone dalla zona parcheggio limitrofa al Conca d’Oro, con gli idranti dei Vigili del Fuoco in azione per spegnere le fiamme ancora vive.

Sono dieci le squadre dei Vigili del fuoco che stanno intervenendo per domare l’incendio. L’allarme è scattato intorno alle 13.45 circa, fanno sapere dal Comando dei Vigili del fuoco, precisando che il centro commerciale è stato “completamente evacuato e non risultano coinvolte persone”. I Vigili del fuoco stanno operando “sia sul tetto per lo spegnimento diretto che all’interno per assicurarsi che l’incendio non si propaghi”.

– foto xi6/Italpress –

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