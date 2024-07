CATANIA (ITALPRESS) – Nelle prime ore della serata di oggi nel corso del quotidiano controllo del porto di Catania, il personale della Guardia Costiera in attività di controllo delle attività portuali e degli ormeggi delle navi presenti in porto, notava il principio di incendio su un rimorchio in attesa di imbarcare a bordo di una nave. Immediatamente ha allertato la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Catania che ha attivato le procedure del piano antincendio del porto. Sul posto è intervenuta prontamente una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania presente in porto, per le attività via terra e il rimorchiatore portuale Beppe via mare che in maniera combinata hanno iniziato immediatamente le operazioni di spegnimento. Nel frattempo i servizi tecnico-nautici di pilotaggio e rimorchio si sono recati sottobordo della nave ormeggiata alla Darsena pronti per un eventuale immediato allontanamento dalla banchina della nave. In poco tempo, grazie al tempismo di intervento posto in essere, le fiamme sono state domate e l’area messa in sicurezza. Le procedure di emergenza tante volte provate in esercitazione hanno dato prova di ottima riuscita grazie alla professionalità di tutti i soggetti intervenuti. Sul posto è intervenuto anche personale dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale. Sono in corso le attività necessarie per determinare le cause dell’incendio e i Vigili del Fuoco hanno riferito come siano ancora sul posto. Non risultano danni alla strutture portuali nè inquinamenti.(ITALPRESS).

Foto: xo1