FERRARA (ITALPRESS) – Incendio la notte scorsa nel grattacielo di via Felisatti, a Ferrara. Le fiamme – secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco – sarebbero scaturite da un vano contatori. Il fumo ha invaso le scale. L’intervento dei vigili del fuoco è stato determinante anche per evacuare i residenti della struttura, un centinaio circa. Una quindicina di persone sono state trasportare in ospedale per accertamenti, dopo aver respirato i fumi dell’incendio.

TORRE B DICHIARATA INAGIBILE

La Torre B del Grattacielo di via Felisatti, vicino alla stazione ferroviaria di Ferrara, è stata dichiarata inagibile dopo l’incendio divampato nella notte, intorno alle 3 alla base dell’edificio. Le prime verifiche indicano come probabile origine del rogo il vano contatori. Le fiamme hanno interessato il piano interrato, sprigionando una densa coltre di fumo che ha invaso rapidamente la struttura, rendendo l’aria irrespirabile anche ai piani superiori. In Prefettura si è riunito il Centro di Coordinamento Soccorsi, presieduto dal prefetto Massimo Marchesiello, con la partecipazione del sindaco Alan Fabbri, dei vertici di forze dell’ordine, Vigili del fuoco, Protezione civile, Ausl e Croce Rossa. Tra le decisioni, il presidio dell’area per prevenire sciacallaggi e garantire i controlli. Per la prima accoglienza degli evacuati il Comune ha attivato il Palapalestre di via Tumiati 5. Intanto sono in corso le operazioni di bonifica della struttura: l’incendio ha compromesso gli impianti elettrici della Torre B e il vano scala. L’edificio è al momento senza luce e gas; la corrente è stata invece ripristinata nelle torri A e C. È in fase di verifica lo sgombero completo degli appartamenti. Per consentire il recupero di effetti personali verrà istituita un’unità di comando locale che autorizzerà l’accesso agli alloggi. Il Comune metterà a disposizione le Farmacie comunali per eventuali necessità. Complessivamente sono 19 le persone trasportate in pronto soccorso: nessuna è in pericolo di vita.

