INCENDIO IN UN’ABITAZIONE NEL FERMANO, MUORE UNA BIMBA

FERMO (ITALPRESS) – Tragedia nella notte a Servigliano, in provincia di Fermo: un incendio divampato in un’abitazione attorno alle 3 ha causato la morte di una bambina di 6 anni. Al momento del rogo, causato probabilmente da un corto circuito, la piccola si trovava in casa assieme alla mamma e alla sorellina, ora ricoverate in ospedale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri.

