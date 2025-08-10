Incendio in un traghetto per Napoli, l’arrivo della nave al porto

NAPOLI (ITALPRESS) - E' giunta in tarda serata al porto di Napoli la motonave "Raffaele Rubattino" della società Tirrenia diretta da Palermo al capoluogo campano con oltre 150 persone a bordo: nel pomeriggio un principio d'incendio, prontamente domato dall'equipaggio, aveva interessato la sala macchine. Non ci sono feriti. La nave è arrivata in porto con l'ausilio di due rimorchiatori. xm8/fsc