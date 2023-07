Incendio in un ex campo nomadi a Napoli, le immagini

Incendio a Napoli questa notte in un ex campo nomadi in via Mastellone a Napoli. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati per domare le fiamme di rifiuti e materiali di risulta. I pompieri sul posto hanno confinato le fiamme e lavorato per l’estinzione degli ultimi focolai. pc/gsl