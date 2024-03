VENEZIA (ITALPRESS) – Incendio, la notte scorsa, in un’abitazione a Sottomarina di Chioggia, in provincia di Venezia. Tre le vittime: un 64enne, la moglie di 59 anni ed il figlio di 27 anni. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e forze di polizia. L’abitazione è stata posta sotto sequestro. Indagini sono in corso.

Le fiamme sono divampate al piano terra dell’abitazione, mentre le vittime stavano dormendo al piano superiore. L’allarme è stato lanciato da alcuni giovani che hanno anche tentato di mettere in salvo la famiglia.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).

