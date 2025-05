Incendio all’ex fabbrica di Mira Lanza a Roma, in fiamme cumuli di rifiuti

ROMA (ITALPRESS) – I vigili del fuoco sono al lavoro dalle 5 di stamattina per un incendio che si è sviluppato nell’ex fabbrica Mira Lanza, in via Pierantoni, a Roma. In fiamme cumuli di rifiuti. Sul posto sono presenti anche agenti della polizia locale e personale del 118.

Un’alta colonna di fumo si è levata dall’area, nel quartiere Marconi. L’ex fabbrica, da anni in stato di abbandono e degrado, è utilizzata come rifugio dai senza fissa dimora e già in passato è stata soggetta ad incendi di natura dolosa. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza. Al momento non risultano persone ferite.

