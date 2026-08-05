Incendio all’alba a Milano coinvolge sei auto, evacuato un albergo

MILANO (ITALPRESS) – I Vigili del Fuoco, stamane, intorno alle ore 5:30, sono intervenuti in via Mauro Macchi, a Milano, per l’incendio di un’auto. Sul posto sono state inviate due autopompe e un’autobotte. Per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme hanno interessato inizialmente una vettura in sosta, propagandosi successivamente ad altri cinque veicoli parcheggiati nelle vicinanze. A scopo precauzionale, gli occupanti di un albergo situato nelle immediate vicinanze sono stati temporaneamente evacuati durante le operazioni di soccorso. L’intervento di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area si è concluso dopo circa due ore. Non si registrano persone coinvolte o ferite. Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause dell’incendio.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

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