Incendio al Viola Park di Bagno a Ripoli, 4 intossicati

FIRENZE (ITALPRESS) – I vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale e del distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti nel comune di Bagno a Ripoli in via di Rosano presso il centro sportivo Viola Park, per un incendio che ha interessato il padiglione C Sud, dove si trovano le stanze che ospitano i giovani calciatori. Sul posto inviate due squadre di vigili del fuoco, due autoscale e autobotti, il carro aria e il funzionario per il coordinamento delle operazioni di soccorso per un totale di 20 unità. L’incendio che si è originato all’interno di una stanza, si è propagato al corridoio dove sono rimaste danneggiate alcune porte delle camere e al soffitto che è anche la copertura dell’edificio.

Importante e complesso il lavoro di spegnimento svolto dai vigili del fuoco durato fino alle ore 6 di stamane. Al termine delle operazioni di spegnimento l’edificio è stato reso non fruibile per i danni riportati. Sul posto intervenuto anche il personale sanitario che ha soccorso e trasportato in ospedale 3 ragazzi e un adulto accompagnatore per controlli per i fumi della combustione respirati.

GLI INTOSSICATI DIMESSI DALL’OSPEDALE

La Fiorentina informa tramite comunicato stampa che “nella nottata un incendio, le cui cause sono ancora da chiarire, è divampato all’interno di una camera del padiglione dedicato al settore giovanile del Rocco B.Commisso Viola Park. Il sistema d’allarme, le procedure di emergenza e la preparazione del personale presente hanno garantito rapidamente l’evacuazione della struttura. Alcune persone sono state condotte per accertamenti in ospedale e accompagnate dai nostri sanitari sono già state dimesse e in buone condizioni. La zona del padiglione colpita dell’incendio è stata, al momento, isolata e messa in sicurezza”.

LE PAROLE DEL SINDACO DI BAGNO A RIPOLI

“Le immagini delle fiamme al Viola Park sono terribili. Una notte di paura che per fortuna non ha provocato danni gravi alle persone. I tre ragazzi e l’adulto portati in ospedale sono in osservazione ma stanno bene. Siamo in contatto con la Fiorentina e tutta la nostra comunità le è vicina. Grazie ai Vigili del Fuoco e al personale che è intervenuto tempestivamente evitando il peggio”. Lo ha dichiarato Francesco Pignotti, sindaco di Bagno a Ripoli, Comune all’interno del quale sorge il centro sportivo Viola Park.

