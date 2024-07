ROMA (ITALPRESS) – Un incendio si è sviluppato in via Romeo Romei, nella zona piazzale Clodio, a Roma.

“Dalle 13:30 intervento” dei vigili del fuoco “in via Romeo Romei, zona piazzale Clodio, per incendio vegetazione: in azione 3 squadre, inviato elicottero Drago VF159 per lanci d’acqua sui fronti di fuoco”, hanno scritto su X i vigili del fuoco.

– Foto: Profilo X Vigili del fuoco –

(ITALPRESS).