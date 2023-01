Incendio a Catania, evacuato un palazzo

Un incendio si è sviluppato in un'abitazione al secondo piano di una palazzina di sette elevazioni, in via Sardegna, a Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno trovato le scale dell'edificio già completamente invase dal fumo. Nove persone sono state allontanate dai loro appartamenti. abr/gtr