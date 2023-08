CAGLIARI (ITALPRESS) – Centocinquanta ettari di bosco in cenere e danni ingenti ai sughereti. Questo il drammatico bilancio dell’incendio divampato ieri mattina a Sorgono, provincia di Nuoro, dove oggi sono in corso le operazioni di bonifica dopo l’ingente dispiegamento di ben otto mezzi aerei per controllare le fiamme. Sul posto sono infatti intervenuti tre canadair, tre elicotteri regionali e il Super Puma, oltre ad un quarto Canadair arrivato da Ciampino. A terra hanno operato diverse decine di uomini tra GAUF di Oristano, squadre CFVA di Tonara e Sorgono, nove squadre di Forestas, quattro dei Vigili del Fuoco, quattro di Organizzazioni di Volontariato e due squadre di barracelli. Oggi le squadre di terra, supportate da un elicottero, stanno verificando lo spegnimento totale dei focolai e il pericolo di possibili riprese dell’incendio, mentre parallelamente si prosegue con la conta dei danni.

-foto profilo twitter Stato Maggiore Difesa –

(ITALPRESS).

