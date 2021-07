ROMA (ITALPRESS) – La situazione in seguito all’incendio nell’oristanese, ancora in corso, è molto grave. I venti scirocco prima, poi libeccio hanno allargato il campo di azione delle fiamme che hanno bruciato, soltanto in provincia di Oristano, oltre 15.000 ettari: boschi, pascoli, aziende agricole, stalle, case, scuole, uffici. Confagricoltura “è in contatto con gli associati, ma le comunicazioni sono molto difficili: non ci si può spostare, in molti luoghi manca la corrente elettrica e anche i telefoni spesso sono fuori uso. Difficile ora fare una stima realistica dei danni – afferma Confagricoltura – L’incendio continua e i soccorsi faticano a raggiungere gli obiettivi. Il bilancio sarà sicuramente molto pesante”.

(ITALPRESS).