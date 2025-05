Inaugurato “Margherissima”, un progetto speciale per la biennale d’architettura

VENEZIA (ITALPRESS) – E’ stato inaugurato questa mattina il progetto “Margherissima” a cura di The Architectural Association (AA) e Nigel Coates, un progetto Speciale della 19. Mostra Internazionale di Architettura all’interno della Polveriera Austriaca nello storico contesto di Forte Marghera.

Presente il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro: “Fin dal primo giorno del mio mandato mi sono impegnato affinché Forte Marghera con interventi strutturali importanti, tornasse a rivitalizzarsi e ad accogliere i nostri cittadini con manifestazioni ed eventi dedicati a tutte le età e a tutte le passioni. La collaborazione con La Biennale poi ci ha permesso di portare l’arte contemporanea a Mestre, questo sì è un merito che vorrei ascrivermi. Un’impresa complicata i cui frutti però si iniziano a vedere. Questo è un padiglione ufficiale, non è un evento collaterale, con cui portiamo la cultura internazionale in mezzo alle persone. Un ringraziamento a tutto il gruppo di lavoro con il coordinatore Nigel Coates, al curatore Ratti e al Presidente Buttafuoco. Progetti come questi dimostrano l’importanza intellettuale dell’architettura, che vuol dire fantasia, coraggio, sperimentazione e poesia. Oggi rendiamo omaggio agli architetti, non intesi come tecnici, ma come persone che sanno sognare e che attraverso anche alle provocazioni, sanno far discutere”.

Il progetto propone la creazione di un nuovo e vivace quartiere accanto alle imponenti sagome dell’industria pesante, ai margini della laguna veneziana e presenta un modello percorribile per la trasformazione dell’ampio entroterra industriale in un nuovo distretto dinamico, pensato per i cittadini del futuro, in un mondo attento alle sfide climatiche. Si tratta di un lavoro collaborativo realizzato dagli studenti dell’AA guidati dall’architetto e curatore principale Nigel Coates, con una rete di esperti collaboratori.

L’iniziativa risponde al tema di ‘Intelligens. Naturale. Artificiale. Collettivo.’ proposto dal curatore della Biennale Architettura 2025 Carlo Ratti. Nel quadro del processo di deindustrializzazione di Marghera, il team di progettisti dell’AA ha elaborato una proposta speculativa per un nuovo frammento di smart city concepito per favorire il vivere collettivo. Frutto dell’amalgama di molte menti creative, Margherissima riflette uno dei temi centrali della Biennale – l’intelligenza collettiva.

-Foto ufficio stampa Comune di Venezia-

