ANCONA (ITALPRESS) – All’Ospedale di Comunità Santa Lucia di Recanati è stato inaugurato nei giorni scorsi il Punto Salute. Operativo per le necessità di salute dell’utenza del territorio di riferimento che comprende i Comuni di Recanati, Porto Recanati, Montefano, Potenza Picena e Montelupone, il Punto Salute sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato, con orario dalle 8 alle 13, e solo il mercoledì di pomeriggio, dalle 14 alle 19.

L’apertura del Punto Salute di Recanati rientra tra le strategie delineate dall’assessorato regionale alla Sanità nel Piano Socio Sanitario Regionale nel quale è stata prevista l’attivazione complessiva di 50 Punti Salute dislocati nelle diverse province delle Marche. Un modello innovativo che attraverso tecnologie all’avanguardia si propone di superare la carenza di medici di medicina generale e di avvicinare i servizi sanitari ai cittadini.

L’attivazione del Punto Salute rientra nell’ottica della Medicina di prossimità, si tratta di un ambulatorio dotato di personale infermieristico in cui gli assistiti potranno accedervi previo appuntamento e con prescrizione del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta, da presentare allo sportello cassa/cup – spiega il Direttore dell’Azienda Sanitaria maceratese – le prestazioni erogate nel Punto Salute sono solo programmabili e non urgenti e saranno gestite in autonomia dall’Infermiere. Il referto medico, per gli esami che lo prevedono, sarà eseguito in telerefertazione e consegnato all’utente successivamente.

Gli esami che possono essere eseguiti al Punto Salute vanno dall’Holter pressorio, alla spirometria, ECG, densitometria, prelievo capillare del colesterolo e della glicemia, rilevazione della saturazione arteriosa, cateterismo vescicale, medicazione di ustioni, per citarne alcuni. Tra le prestazioni non tariffate, ma previste nel Punto Salute, ci sono la rilevazione dei parametri vitali e antropometrici, la rimozione di punti di sutura, la gestione tracheo/drenaggi, counselling/training e l’educazione e promozione alla salute.

Gli assistiti potranno accedere al servizio previo appuntamento e con prescrizione del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta (da presentare allo sportello cassa/cup), con indicazione dell’eventuale codice di esenzione. L’appuntamento può essere fissato chiamando il numero telefonico dedicato 071-7583601 (che risponde negli orari di apertura del Punto Salute); inviando la prescrizione medica all’indirizzo e-mail: [email protected]; in alternativa l’utente potrà anche presentarsi presso l’ambulatorio Punto Salute, munito di impegnativa, per concordare con l’Infermiere la data dell’appuntamento. Le prestazioni erogate dal Punto Salute sono quelle programmabili e non urgenti.

-foto ufficio stampa Regione Marche –

(ITALPRESS).

