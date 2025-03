Inaugurato l’anno accademico della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, presente il premier Meloni

ROMA (ITALPRESS) – Nella mattinata, presso l’Aula Magna della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti, ha dichiarato aperto l’Anno Accademico 2024 – 2025, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e di numerose personalità istituzionali, parlamentari, di Governo e Diplomatiche, nonché esponenti della Magistratura, delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. In occasione dell’evento il Comandante della Scuola, Generale di Divisione Claudio Domizi, ha dato il benvenuto, introducendo l’intervento del Comandante Generale Salvatore Luongo. Il Generale Luongo ha espresso la sua gratitudine per la presenza delle autorità e degli ospiti, in occasione della celebrazione di un evento che ‘fa parte della tradizione di questo istituto d’eccellenza dove l’Arma forma i suoi Comandanti del domani, trasmettendo loro competenze ma essenzialmente quei valori che da sempre caratterizzano la missione del Carabiniere’. Nel suo discorso, il Comandante Generale ha delineato le nuove sfide che l’Arma dei Carabinieri è chiamata ad affrontare in un’era di profonde trasformazioni e significative minacce che provengono ‘dai cosidetti nuovi domini, riferiti allo spazio, alla subacquea, alle dimensioni cyber e cognitiva, all’ambiente informativo e allo spettro elettromagnetico’.

E tra le altre cose, un concetto centrale del suo intervento è stato quello della militarità, ‘un requisito irrinunciabile per i Carabinieri ed assume una connotazione strategica, esaltando il senso etico, lo spirito di servizio e il sacrificio, valori che l’Arma condivide con le altre Forze Armate’. In tale prospettiva e in aderenza alle direttive del Signor Ministro della Difesa, l’Arma dei Carabinieri ha avviato programmi di aggiornamento e potenziamento delle capacità militari dell’Istituzione, in piena sintonia con gli indirizzi del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Prima della conclusione dell’evento, il Presidente del Consiglio dei Ministri, accompagnata dal Sottosegretario di Stato alla Difesa, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e dal Comandante della Scuola, ha consegnato una pergamena a cinque capicorso in rappresentanza di tutti gli Ufficiali frequentatori.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

