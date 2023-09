VERONA (ITALPRESS) – Inaugurato il nuovo Showroom Lamborghini Verona, prima sede del brand nel Nord-Est Italia. La concessionaria Vicentini, che dal 2018 fa parte del Gruppo Porsche Holding, arricchisce così la gamma dei propri brand con l’eccellenza Made in Italy di Sant’Agata Bolognese. La nuova sede scaligera offre ampi spazi incorniciati in una location dallo stile minimal e dal design avveniristico. La struttura si compone di un’area di 400 metri quadrati dedicata all’esposizione delle vetture, una zona adibita al service e di uno spazio riservato al mondo Ad Personam, dove i clienti potranno configurare la propria vettura, personalizzandola con molteplici opzioni di colore e finiture.

In occasione del Grand Opening sono state esposte la Miura e la Countach 25esimo, due pietre miliari nella storia del brand che quest’anno compie sessant’anni. Al loro fianco, la nuova Lamborghini Revuelto, prima supersportiva HPEV (High Performance Electrified Vehicle) ibrida plug-in V12. Ad arricchire il parterre l’attuale gamma Huracàn, rappresentata dai modelli Evo Spyder, Tecnica, STO e Sterrato, quest’ultimo realizzata in soli 1.499 esemplari esclusivi. A completare l’esposizione il Super SUV Urus nelle versioni Performante ed S.

Dopo l’intervento di Stefan Winkelmann, CEO & Chairman di Automobili Lamborghini, che ha sottolineato l’importanza strategica del Triveneto per l’industria e per il business italiano, sono saliti sul palco Matthias Moser, Amministratore Delegato di Eurocar Italia e Alessandro Bettinoni, Direttore Generale di Vicentini.

All’evento hanno partecipato circa 300 ospiti, che hanno apprezzato alcune performance artistiche e il dj-set curato da Tommy Vee, special guest della serata.

“Il gruppo Eurocar Italia aggiunge, con sentito orgoglio, un nuovo tassello alle precedenti aperture nelle città di Milano e Bergamo – ha detto Matthias Moser, Amministratore Delegato di Eurocar Italia -. L’inaugurazione di questo nuovo Showroom coincide con l’anniversario dei 60 anni di Lamborghini Italia, traguardo importante per un brand che è tra i pionieri del Made in Italy nel settore automotive”

“Per celebrare l’anniversario di Lamborghini Italia e questa nuova apertura abbiamo voluto omaggiare il brand con un’opera unica creata dall’artista Nicola Evangelisti, tra i maggiori protagonisti della Light Art Italiana – ha sottolineato Alessandro Bettinoni, Direttore Generale di Vicentini SpA -. L’elemento di luce simboleggia l’entusiasmo e il lustro di questa inaugurazione, che contribuisce a donare prestigio al territorio veronese e a tutto il Triveneto. Ci auguriamo che la nuova casa di Lamborghini a Verona possa diventare un punto di riferimento per clienti e appassionati”.

Il nuovo Showroom Lamborghini Verona è stato realizzato seguendo la certificazione LEED, programma che coinvolge l’intero ciclo di vita dell’edificio stesso fin dalla sua progettazione, promuovendo un approccio orientato alla sostenibilità, al risparmio energetico ed idrico, oltre che alla riduzione delle emissioni di CO2.

Un percorso, quello intrapreso da Vicentini e dal Gruppo Eurocar Italia, che si allinea alla “Direzione Cor Tauri” di Lamborghini, pensato per un futuro all’insegna dell’elettrificazione e con un focus costante nella ricerca di tecnologie nel rispetto dell’anima del marchio.

