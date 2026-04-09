Inaugurato a Roma il quindicesimo microbosco urbano all’interno del Parco Volusia

ROMA (ITALPRESS) – Un nuovo bosco urbano nel Municipio XV, all’interno del Parco Volusia. Ad inaugurarlo il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi e il Presidente del Municipio Daniele Torquati, assieme ai bambini delle scuole limitrofe.

Il nuovo bosco, composto da 25 alberi e 16 arbusti, è parte del progetto di microforestazione diffusa di Roma Capitale “Forest for Rome”, nato per portare il verde in tutti i territori della Capitale. Oggi il lavoro si chiude nel Parco tra via Casalattico e Via Veientana, con il quindicesimo modulo che si estende su circa 400 metri quadrati. Complessivamente, grazie a questo progetto sono stati messi a dimora 375 alberi e 240 arbusti.

Le nuove essenze, tra cui bagolari, lecci e lentistichi, hanno una capacità iniziale di assorbimento dell’anidride carbonica di circa 100 kg/anno, per arrivare a oltre 30mila kg/anno con le piante in età adulta.

“Con il progetto Forest for Rome abbiamo messo a dimora in tutta la città oltre 300 nuovi alberi e oggi abbiamo inaugurato l’ultimo bosco a Parco Volusia, capace di eliminare anidride carbonica, migliorando la qualità dell’aria e della vita dei cittadini. Proprio in questo Parco, all’inizio della consiliatura, sbloccammo la prima parte dei lavori con l’Assessora Alfonsi, l’Assessore Veloccia e il Presidente Torquati, scongiurando una speculazione edilizia che avrebbe snaturato la vocazione naturalistica di questo luogo. Oggi continuiamo in questa direzione. Abbiamo sbloccato la gara per la ristrutturazione dei casali e contiamo di consegnarli il prossimo anno. La ristrutturazione dei manufatti esistenti e la pratica della forestazione vanno di pari passo, per riconsegnare alla cittadinanza un meraviglioso spazio verde e fruibile”, ha commentato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“Abbiamo voluto portare questi microboschi didattici in tutti i municipi, partendo da aree in cui la qualità dell’aria può e deve essere migliorata, con livelli di traffico elevati o dove la percentuale di verde fruibile deve crescere – ha dichiarato Sabrina Alfonsi -. Questo parco, da oggi ricco di 25 nuovi alberi e 16 arbusti, è proprio l’esempio di quello che volevamo raggiungere con questi interventi: restituire una qualità ambientale più alta ai luoghi frequentati da bambini e anziani, incentivando la mitigazione della temperatura, l’attutimento del rumore e al tempo stesso una migliore qualità dell’aria, incentivando la biodiversità. Un piccolo bosco che invitiamo a curare, come luogo dove costruire relazioni con gli altri e con l’ambiente che ci circonda”.

-Foto ufficio stampa Comune di Roma-

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