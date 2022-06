VENEZIA (ITALPRESS) – Apre a Martellago, in Via Grimani, 20, un nuovo “Spazio Enel” per offrire a cittadini ed imprese dell’area del Miranese un punto di riferimento del territorio proponendo assistenza per le forniture di elettricità e gas e nuove opportunità in termini di efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Alla sentita cerimonia di inaugurazione con molti cittadini, hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco Andrea Saccarola; la responsabile Spazi Enel Partner del Triveneto, Barbara De Bonis e gli imprenditori Nicola Lazzaro e Massimo Carraro, titolari della “12B Centro Servizi snc”, azienda partner che vanta una collaborazione consolidata con Enel, avendo altri 3 store nelle province di Venezia e Treviso, e che rappresenterà grazie ad un team di professionisti qualificati, un punto di riferimento per un importante porzione del territorio veneziano.

“Siamo grati ad Enel – sottolinea il sindaco Andrea Saccarola – per aver scelto Martellago per aprire questo nuovo spazio. E’ indubbiamente un servizio molto atteso, importante e gradito dalla cittadinanza che richiede sempre più spesso un contatto fisico per confrontarsi e fare le scelte più opportune in campo energetico”. “Con l’innovativo Spazio Enel di Martellago -ha dichiarato Barbara De Bonis, responsabile Spazi Enel Partner del Triveneto- apriamo un nuovo punto di dialogo con cittadini e imprese che si aggiunge ai canali digitali e telefonici esistenti, nell’ambito di un percorso costante di radicamento in un’area importante come la provincia di Venezia. Questo significa presenza nelle comunità locali e qualità assoluta nei servizi che offriamo, perchè vogliamo essere sempre più vicini al tessuto economico e sociale del territorio, sia nell’attività di assistenza sia nella proposta di risparmio in bolletta e di efficienza energetica. In Triveneto – ha concluso De Bonis- sono già 128 gli Spazi Enel ad oggi operativi, e puntiamo ad estendere ulteriormente questa rete di strutture che ci avvicinano sempre più ai nostri clienti offrendo ascolto e risposte adeguate alle loro esigenze”

Numerosi i servizi offerti: consulenze personalizzate sulle tariffe di energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini proposte da Enel Energia, società del Gruppo Enel leader del mercato libero dell’energia, con offerte che prevedono uno sconto sul prezzo di listino della componente energia del 40% (sconto maggiore per i clienti che provengono dal Mercato Tutelato) e prezzo bloccato per i primi 2 anni di fornitura. A disposizione anche le migliori soluzioni per l’efficienza energetica come impianti fotovoltaici, caldaie a condensazione, climatizzatori ad alta efficienza, proposti da Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, per rendere più efficienti i consumi di casa e luoghi di lavoro.

I clienti potranno beneficiare anche di altri servizi: attivazione o modifica di contratti luce e gas; verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi; possibilità di comunicare la lettura dei contatori; dimostrare il pagamento delle bollette; domiciliare il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o su carta di credito; richiedere forniture di cantiere, la possibilità di pagare fatture e richiedere rimborsi. attivi anche i servizi della piattaforma PuntoPuoi per il pagamento bollettini, pago PA, bolli auto, spedizioni, ricariche telefoniche e non solo. Sarà infine possibile richiedere la connessione internet alla massima velocità di 1000 Mb/s con addebito nella bolletta della luce.

foto: ufficio stampa Enel Italia

