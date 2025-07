Inaugurata una nuova rotatoria a Mestre, Brugnaro “Visione chiara del futuro della città”

VENEZIA (ITALPRESS) – Taglio del nastro ufficiale per la nuova rotonda situata all’intersezione tra via Tevere e via Bissuola a Mestre. Alla cerimonia d’inaugurazione di questa mattina è intervenuto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, insieme all’assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, e al presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto. Presenti inoltre gli assessori all’Ambiente, Massimiliano De Martin, e alla Sicurezza, Elisabetta Pesce, oltre a diverse autorità civili e militari del territorio.

“Oggi è importante avere una visione chiara del futuro della nostra città e con 30 rotonde, inaugurate fino a oggi, abbiamo fluidificato il traffico e ridotto l’incidentalità”, ha detto il sindaco, che ha poi ribadito quanto importante sia la gestione della viabilità e messa in sicurezza di pedoni e ciclisti. “Sempre più persone stanno scegliendo la bicicletta come mezzo di trasporto o per attività ricreative. Pertanto, creare raccordi e percorsi dedicati per le lunghe distanze diventa sempre più importante. Per rendere l’intera città accessibile attraverso piste ciclabili, è necessario quindi creare una rete continua e interconnessa che colleghi il centro e la periferia, garantendo sicurezza e comodità”, ha spiegato.

“Come Amministrazione, abbiamo dedicato molte risorse all’area della Bissuola e devo sicuramente ringraziare i residenti e tutti i cittadini che hanno ben accolto le nuove sfide in termini di viabilità e ammodernamento. Sono molteplici gli interventi che abbiamo posto in essere in quest’area, dal rendere accessibile il parco ai residenti e ai visitatori, alla ristrutturazione del Teatro del Parco, portando alcune attività della Biennale in terraferma dove ha aperto un centro di musica elettronica. I quartieri periferici possono essere vitali e rappresentare il cuore pulsante della città”, ha concluso Brugnaro. I lavori di sistemazione e messa in sicurezza sono terminati lo scorso anno, dove si è proceduto alla messa a dimora di nuove alberature ad alto fusto e nuove aiuole verdi, inoltre è stata implementata la ristrutturazione e la riorganizzazione degli spazi destinati al parcheggio dei veicoli lungo via Tevere e nuovi stalli in corrispondenza del plesso scolastico e del pattinodromo. Per l’assessore Zaccariotto, “la sicurezza rappresenta la priorità per tutti i nostri interventi. Con questa rotatoria abbiamo anche riqualificato un’area importante della città, dove c’è una densità abitativa alta, grazie anche alla presenza di scuole e del pattinodromo. L’investimento per la realizzazione dell’opera è stata di 700 mila euro”.

Anche il presidente Pasqualetto che ha sottolineato che la rotatoria rappresenta una soluzione valida per gestire il traffico intenso, specialmente quello dell’area della Bissuola che include traffico pesante e collegamenti importanti, “perché aiuta a moderare il flusso veicolare e a ridurre gli incidenti”. La rotatoria ha un diametro di 24 metri comprensiva di tre attraversamenti ciclopedonali sicuri. In questo ambito si trova anche un nuovo percorso ciclabile sicuro per collegare l’abitato esistente a sud di via Bissuola con i percorsi ciclabili esistenti all’interno del parco Albanese, gli impianti sportivi e le scuole presenti. Lo scorso anno è stata effettuata la sistemazione del piazzale antistante di accesso con un attraversamento pedonale rialzato. La pavimentazione della pista ciclabile è stata realizzata in conglomerato bituminoso, mentre la riasfaltatura dell’intersezione stradale con contestuale modifica della circolazione a rotatoria è stata ultimata lo scorso settembre 2024. È stata inoltre effettuata la piantumazione di nuove alberature anche lungo i marciapiedi di via Tevere nel lato dei condomini.

