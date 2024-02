CATANZARO (ITALPRESS) – “In Viaggio con la Banca d’Italia” ha raggiunto per la prima volta la Calabria con l’obiettivo di raccontare in modo chiaro i temi principali dell’economia e della finanza, mettendo al centro le esigenze delle persone, delle imprese e dei territori. Il teatro Politeama di Catanzaro ha ospitato il dibattito dal tema “L’Avventura della Moneta – A che serve la finanza” i cui contenuti e propositi, mirati all’educazione finanziaria, sono stati introdotti dal direttore della filiale catanzarese di Bankitalia, Marcello Malamisura. “Occasioni come queste rappresentano la volontà della Banca d’Italia di aprirsi al territorio, proponendo dei momenti divulgativi, ma al tempo stesso di ascolto e di dialogo con la comunità”, ha detto. “La parola chiave è fiducia, declinabile rispetto al mondo della moneta nell’esigenza di preservarne la stabilità, e di tutelare la circolazione attraverso la collaborazione delle forze dell’ordine nel contrasto alla contraffazione. E ancora, fiducia nel controllo sul mercato finanziario, a salvaguardia dei risparmiatori, e nella sicurezza delle transazioni, sempre più basate sulle tecnologie digitali per fare in modo che queste possano svilupparsi senza rischi per gli utenti. Bankitalia offre il suo contributo mettendo a disposizione la propria raccolta di dati legati ai fenomeni territoriali e con i percorsi di educazione finanziaria nelle scuole per consentire la crescita del capitale umano”.

Tra i saluti istituzionali, anche quello del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha parlato di Bankitalia come di “un’istituzione in movimento che vuole parlare anche a tanti giovani per fare capire loro le dinamiche che incidono sull’economia reale. Avere consapevolezza di come funziona la finanza significa avere gli strumenti per esercitare meglio i diritti di cittadinanza. La Banca d’Italia è una fucina di eccellenti competenze con cui si possono strutturare sinergie utili a misurare l’impatto delle scelte politiche assunte a livello centrale sui territori”.

Il dibattito ha visto anche i contributi di Giovanni Iuzzolino del Progetto Museo della moneta e della finanza, di

Vittorio Daniele e Annarita Trotta, docenti rispettivamente di Politica Economica ed Economia degli intermediari finanziari presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, con la moderazione della responsabile della comunicazione Bankitalia in materia di cultura finanziaria Paola Ansuini.

