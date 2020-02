In Veneto 500 sensori per monitorare la rete elettrica e il territorio

Cinquecento sensori veglieranno sulla sicurezza della rete elettrica in Veneto. E' quanto prevede un accordo siglato tra la Regione e Terna. Nelle province di Belluno, Verona e Vicenza un sistema integrato consentira' la raccolta e l'analisi real-time di informazioni utili per la sicurezza del sistema elettrico regionale e per il monitoraggio ambientale del territorio. col/abr/red