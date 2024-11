ROMA (ITALPRESS) – Sarà l’Ungheria a fare da palcoscenico alla tappa finale del Suzuki Challenge 2024, con i suoi protagonisti pronti a sfidarsi nell’ultimo appuntamento stagionale tra l’8 e il 9 novembre presso la località di Saska che ospiterà il Raid of the Champions. Un’avventura, quella dell’edizione 2024 del monomarca cominciata nel mese di marzo a Pordenone con il 13° Italian Baja di Primavera-Artugna Race, al quale ha fatto seguito il 2° Baja Colline Metallifere in Toscana all’inizio di maggio, per poi tornare nuovamente in terra friulana, prima con l’appuntamento dell’Italian Baja 2024, valido anche per il FIA European Baja Cup, e poi con il Baja dello Stella, all’esordio nel calendario del tricolore e del trofeo, prima di volare in Sardegna, scenario del 5° Baja Vermentino-Terre di Gallura. Il round in terra ungherese vedrà in azione gli equipaggi del Suzuki Challenge lungo sette settori cronometrati per un totale di 360,80 chilometri, tutti da affrontare nelle due giornate di domani, venerdì 8, e sabato 9 novembre. Allo start del Raid of the Champions ci sarà Alfio Bordonaro, già campione del monomarca 2024. Dopo le edizioni del 2022 e del 2023, il catanese al volante del Suzuki Grand Vitara condiviso con Stefano Lovisa ha centrato il terzo sigillo consecutivo nel trofeo con una gara di anticipo, proprio come accaduto nella stagione precedente. Un risultato arrivato dopo ben cinque vittorie di fila. Se i giochi si sono chiusi per quanto riguarda la vittoria del trofeo, resta ancora aperta la lotta per la piazza d’argento, contesa tra Gianluca Morra e Lorenzo Codecà. Quest’ultimo ha infatti ottenuto il secondo gradino del podio nella classifica riservata al Suzuki Challenge al Baja Vermentino, sempre in coppia con Gilberto Menetti su Suzuki Grand Vitara appartenente al Gruppo T2. Una bella occasione che ha infatti permesso al pilota lombardo di scalare la classifica del trofeo fino alla terza posizione, che attualmente occupa con 61 punti. Sarà qui in Ungheria che Codecà tenterà il sorpasso su Gianluca Morra, anche lui in corsa su un Grand Vitara T2 che condividerà con Stefano Tironi, assieme al quale in Sardegna aveva portato a casa il terzo posto nella graduatoria del trofeo davanti a Giuseppe Ananasso, assente alla manifestazione ungherese. Al momento, Morra è alle spalle di Bordonaro con 72 punti totalizzati, con un vantaggio di nove lunghezze su Codecà. Il Raid of the Champions scatterà ufficialmente nella giornata di domani con la partenza in programma alle ore 11.00 e i primi tre tratti cronometrati da percorrere lungo il settore selettivo di “Romvaros-Banya”, prima di rientrare per il riordino notturno che farà da conclusione della prima tappa. Le sfide proseguiranno sabato con altre quattro speciali sui settori di “Focipalya-Saska” e “Saska Erdo”. L’arrivo finale è previsto per le ore 16.05 nella località di Saska, dove verrà allestita anche la cerimonia di premiazione dei vincitori.

