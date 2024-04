ROMA (ITALPRESS) – Due splendidi ori, sulla via dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, sono arrivati dalla World Triathlon Para Cup Yenisehir in Turchia: Veronica Yoko Plebani ha tagliato per prima il traguardo nella categoria PTS2 così come Francesca Tarantello insieme a Silvia Visaggi nella PTVI.

Giornata sfavorevole per gli altri azzurri in gara con Giuseppe Romele che è stato squalificato per taglio di percorso e Manuel Lama, in gara insieme Daniel Hofer, che ha bucato.

– Foto ufficio stampa Federazione Italiana Triathlon –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]