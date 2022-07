ROMA (ITALPRESS) – A soli 2 giorni dall’inizio dell’evento il Trentino si prepara ad accogliere i concorrenti che prenderanno parte alla 19esima edizione del Campionato Mondiale master e alla settima edizione del Mondiale juniores di Pesca alla Mosca. Saranno 90 gli atleti master in rappresentanza di 18 nazioni, 50 gli juniores in rappresentanza di 10 nazioni e si contenderanno il titolo a squadre e quello individuale dal 17 al 24 Luglio, muovendosi su cinque diversi campi di gara. L’organizzazione è curata dal Comitato Provinciale di Trento della FIPSAS supportato dall’Azienda per il Turismo di Madonna di Campiglio dove è stato allestito il quartier generale dei 2 eventi.

Entrambi i Mondiali si svolgeranno su dei settori dei fiumi, Sarca, Chiese e Noce, solo per quello Juniores si terrà una sessione di gara sul lago dei Caprioli. Il Fiume Sarca nasce dai ghiacciai dell’Adamello e sfocia nel Lago di Garda, da cui esce con il nome di Mincio, 77 chilometri separano la sorgente dal Garda. Il Fiume Chiese nasce nel Gruppo dell’Adamello, è lungo 160 chilometri, nono per lunghezza fra i fiumi italiani e il maggiore fra i subaffluenti del Po.

Il Fiume Noce nasce a 3360 metri sul livello del mare, sul Corno dei Tre Signori, all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio nel gruppo Ortles-Cevedale e si immette dopo 105 chilometri nel fiume Adige nei pressi di Trento. Il lago dei Caprioli si trova in località Fazzon, a 1280 metri sul livello del mare. Importante il coinvolgimento delle associazioni Pescatori Trentini, dell’Alto Sarca, dell’Alto Chiese, e della Val di Non, che grazie alla sapiente gestione delle acque faranno il possibile per far trovare i fiumi nelle migliori condizioni. Fondamentale il loro ruolo anche nel reperire i giudici di sponda: il regolamento prevede infatti che ogni concorrente sia seguito da un giudice che lo affianca durante l’intera competizione: per gli appassionati locali vi sarà dunque l’opportunità di vivere per tre giorni a fianco dei migliori pescatori a mosca del mondo.

Le due manifestazioni si apriranno ufficialmente con la cerimonia inaugurale, che avrà luogo lunedì 18 luglio in piazza Sissi a Madonna di Campiglio. Il giorno dopo si partirà subito con le cinque sessioni di gara, distribuite al mattino dalle 9 alle 12 da martedì 19 a sabato 23 luglio.

La cerimonia di chiusura con la premiazione dei vincitori sia per nazione che individuale si terrà alle ore 17.00 di sabato 23 luglio presso i giardini dell’Hotel Carlo Magno Hotel SpA Resort di Madonna di Campiglio.

La nazionale italiana Master sarà capitanata da Angelo Ferrari e dal suo Vice Nicola Bruzzone e formata da Armando Di Giacomo, Roberto Lanza, Lorenzo Milanesi, Marco Pilotto, Valerio Santi Amantini e Carlo Sciaguri.

La nazionale italiana Giovani sarà guidata da Alessandro Sgrani e dal suo Vice Luca Papandrea, gli atleti in gara saranno Francesco Aime, Giovanni Abello, Romano Borselli, Francesco Di Fiore, Luca Buono e Carmine Fasano.

A supporto delle nazionali azzurre oltre a Riccardo Ricci come staff tecnico, ci saranno i dirigenti federali Antonio Fusconi, Luisella Lavetto e Antonio Gigli, il segretario generale Barbara Durante, il funzionario delegato Angela Martino, lo staff organizzativo formato da Emanuele Iacomini, Catia Angelelli e Paola Altobelli.

– foto Ufficio Stampa Fipsas –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com