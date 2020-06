ROMA (ITALPRESS) – In Toscana sono 10.145 i casi di positività al Coronavirus, uno in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,01 per cento in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 1,1 per cento e raggiungono quota 8.440 (l’83,2 per cento dei casi totali).

I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 277.092, 3.386 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.095. Gli attualmente positivi sono oggi 628, -12,9 per cento rispetto a ieri. Si registrano 3 nuovi decessi: 3 donne, con un’età media di 89,3 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Sono 3.486 i casi complessivi a oggi a Firenze (1 in più rispetto a ieri), 568 a Prato, 678 a Pistoia, 1.050 a Massa Carrara, 1.364 a Lucca, 896 a Pisa, 557 a Livorno, 678 ad Arezzo, 441 a Siena, 427 a Grosseto. Uno in più, quindi, il caso riscontrato oggi nell’Asl Centro. Nessuno nelle Asl Nord Ovest e Sud est.

La Toscana – prosegue la nota della giunta regionale – si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 272 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 390 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 539 casi x100.000 abitanti, Lucca con 352, Firenze con 345, la più bassa Siena con 165.

