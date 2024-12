Le fazioni armate siriane ribelli affermano di trovarsi a 5 chilometri dalla città di Homs, dopo essere entrate nelle città di Tbilisa e Rastan nella campagna di Homs. La capitale siriana Damasco è stata posta in stato di allerta per la continua avanzata dei ribelli dell’opposizione siriana verso sud. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani il controllo di Homs influenzerà il futuro di Hezbollah in quanto i ribelli puntano a chiudere le linee di rifornimento tra la Siria e il Libano. Intanto il valico di frontiera di Arida con il Libano è fuori servizio dopo i bombardamenti israeliani. Nella notte si sono infatti registrati nuovi attacchi israeliani. La stazione televisiva pro-Hezbollah Al-Manar riporta la notizia di attacchi aerei lungo il confine tra Libano e Siria, dove l’IDF ha recentemente operato per impedire i trasferimenti di armi a Hezbollah. L’IDF ha confermato che i caccia dell’aeronautica hanno attaccato durante la notte assi di trasferimento di munizioni e infrastrutture terroristiche vicino ai valichi. Secondo l’IDF sono stati utilizzati per trasferire armi a Hezbollah. Gli attacchi arrivano a poco più di una settimana dall’inizio di una fragile tregua tra Israele e Hezbollah.

(ITALPRESS).

-Foto: Agenzia Fotogramma-

