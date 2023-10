CATANIA (ITALPRESS) – Dal 10 all’11 ottobre 2023 si svolge a Misterbianco, in provincia di Catania, la prima edizione del Festival CLIL (Content and Language Integrated Learning), una metodologia che sviluppa l’insegnamento di una disciplina in lingua straniera. L’evento nasce da un’idea promossa dall’Istituto Comprensivo “Aristide Gabelli” di Misterbianco, che ha trovato un immediato riscontro dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, dalla Città di Misterbianco, dall’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE e da Fiera Didacta Italia.

Partecipano al Festival CLIL esperti nazionali ed internazionali. L’evento intende fornire nuovi spunti per lo sviluppo del CLIL, metodologia che si è diffusa in Italia a partire dal 1998, e valorizzare le esperienze didattiche innovative che si sono sviluppate negli ultimi anni.

L’apertura della manifestazione è prevista il 10 ottobre, alle ore 17, con la Conferenza di presentazione nella Sala Giarrizzo dello Stabilimento Monaco. L’11 ottobre è in programma dalle ore 9 una sessione plenaria nell’Auditorium Nelson Mandela, dedicata all’approfondimento delle più recenti tendenze educative, a partire dal CLIL. Sono previsti gli interventi di relatori provenienti da Università italiane e straniere, come il fondatore del CLIL professore David Marsh, PhD, EduCluster della University of Jyvaskyla Group in Finlandia. Nel pomeriggio dalle 14,30 i lavori riprendono nell’Istituto comprensivo “Gabelli” con la presentazione di dodici buone pratiche di scuole di ogni ordine e grado, provenienti da varie regioni italiane. Le esperienze sono state selezionate dal Comitato Tecnico Scientifico del Festival tra quelle che hanno risposto ad un Bando ad hoc, pubblicato dall’USR per la Sicilia. I docenti delle scuole selezionate saranno impegnati in due sessioni di Laboratori formativi, della durata di un’ora e mezza ciascuno.

Il Festival CLIL, si legge in una nota, “intende accendere i riflettori sulle enormi potenzialità di una metodologia in linea con le politiche educative dell’UE in materia di multilinguismo, oltre ad offrire uno spazio di confronto arricchito dalle molteplici esperienze e competenze di relatori, docenti, dirigenti scolastici e altri operatori del settore educativo”.

Nei giorni successivi al Festival, dal 12 al 14 ottobre, si svolge, sempre a Misterbianco, la seconda edizione di Fiera Didacta Sicilia 2023. La manifestazione offre la possibilità di ulteriori approfondimenti per lo sviluppo professionale e per lo scambio di buone pratiche a tutto il personale scolastico e ad operatori del settore educativo italiano e straniero.

– foto: screenshot da sito Festival Clil –

(ITALPRESS).

