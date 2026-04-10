In Sicilia al via il torneo di Walking Football, Morgana “Sport e salute”

PALERMO (ITALPRESS) - “L’idea nasce da un'iniziativa della Lega Nazionale Dilettanti, in seguito ad esperienze che sono state già consolidate nella regione Piemonte. Si sta facendo un'attività di sperimentazione a livello nazionale, e la Sicilia è una delle regioni che partecipa alla sperimentazione. Siamo in tre: Piemonte per il Nord, la Toscana per il Centro e la Sicilia per l'area Sud”. Così il presidente del Comitato Regionale Sicilia della Figc – Lega Nazionale Dilettanti, Sandro Morgana, a margine della conferenza stampa di presentazione del Torneo Sperimentale di Walking Football. "Questa disciplina è certamente una opportunità di sport e benessere, rivolta a tutti, donne over 40 e uomini over 50. Sarà come sempre una occasione che va oltre lo sport: l’attività ha tra i suoi principali scopi soprattutto quello della tutela della salute, del benessere fisico e psicologico. Saranno momenti di grande partecipazione e di inclusione sociale che da domani e fino al 7 giugno, data della fase finale, vedranno in attività appassionati di calcio e non solo”. xd6/ari/mca2